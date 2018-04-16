Приглашения на конференц-колл с пресс-секретарем российского президента Дмитрием Песковым из-за блокировки мессенджера Telegram будут рассылаться через ICQ, сообщили в пресс-службе Кремля.

Как напоминает РБК , ранее Песков сообщил журналистам, что установил ICQ и попробует использовать его как альтернативу Telegram. До этого в Кремле говорили, что считают Telegram «очень удобным», но при необходимости готовы найти ему замену.

Роскомнадзор уже внес веб-версию Telegram — домены t.me и web.telegram.org — в реестр запрещенных сайтов. Глава ведомства Александр Жаров после вердикта суда сказал, что блокировка начнется «в ближайшее время», но конкретной даты не назвал.