В своем новом качестве компания будет получать мгновенный доступ к самой свежей информации об изменениях в требованиях к отчетности в новом формате, а также при необходимости пользоваться консультационными услугами специалистов регулятора по темам, касающимся разработки, внедрения и развития формата XBRL.

Наряду с «Диасофт», другими IT-компаниями и представителями ЦБ РФ под юрисдикцию XBRL подпадают органы государственной власти, НФО, СРО, консалтинговые, кредитные, рейтинговые агентства и вузы. Постоянная юрисдикция занимается формированием и регулированием практики применения формата XBRL в России. Ее миссия – поддержка, развитие и стандартизация использования XBRL в стране путем содействия в реализации проектов по внедрению стандарта организациями и ведомствами, а также взаимодействия с XBRL International и юрисдикциями XBRL других стран.

«Диасофт» стал привилегированным пользователем услуг постоянной юрисдикции XBRL в частности благодаря тому, что члены команды разработки XBRL Engine прошли обучение и сдали необходимые экзамены на получение международных сертификатов XBRL Foundation.

«Получение права осуществлять деятельность в составе юрисдикции XBRL подтверждает квалификацию нашей команды, так как обязательным пунктом процедуры оформления было наличие международного сертификата, – комментирует Игорь Шабанин, заместитель директора департамента «Решения BI и Отчетность» компании «Диасофт», руководитель продукта XBRL Engine. – В рамках работы заседаний Совещательного совета мы вправе выступать не только слушателями, но также инициаторами важных изменений и влиять на развитие стандарта XBRL в России. Приобретение нового статуса несет выгоды для наших заказчиков, поскольку при необходимости мы можем рассчитывать на поддержку специалистов ЦБ РФ в ходе реализации проектов по внедрению XBRL Engine».

Отметим, что рынку уже известны примеры успешного использования XBRL Engine для перевода НФО на новый формат подачи отчетности разных типов организаций: ССД, НПФ, ПУРЦБ, УК, инвестиционных фондов. Так, в начале апреля «Диасофт» объявил об успешной сдаче обязательной отчетности за январь 2018 года НПФ «Первый промышленный альянс». Оценив простоту использования инструмента XBRL Engine и достигнув с его помощью целевого результата, организация приняла решение продолжить сотрудничество с «Диасофт» и уже сегодня вплотную занимается подготовкой к сдаче отчетности Банку России по итогам первого квартала 2018 года.

Источник: Компания «Диасофт»