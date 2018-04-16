Держатели карты «Кукуруза» теперь могут подключить сервис «Проценты на остаток» и получать доход до 7,5% годовых на минимальный остаток средств, сообщили в пресс-службе «Евросети».

Партнером программы выступает банк «Ренессанс Кредит», услугу можно подключить во всех магазинах «Евросети» при предъявлении паспорта.



Сервис доступен для всех видов банковских карт — «Кукуруза» MasterCard Стандарт, «Кукуруза» MasterCard World, «Кукуруза» World MasterCard PayPass, на которые ранее не был оформлен кредитный лимит.

«Для карт с подключенным сервисом будут доступны все способы пополнения и снятия наличных, денежные переводы с других своих карт в интернет-банке и мобильном приложении «Кукуруза», от других участников программы «Кукуруза» на карту держателя, пополнение через магазины «Евросети» наличными на сумму до 1 миллиона рублей в месяц. Пользователи, подключившие сервис «Проценты на остаток» к карте «Кукуруза», могут без комиссии снимать наличные в любом банкомате с логотипом MasterCard (до 30 тысяч рублей за календарный месяц), а также бесплатно снимать любую сумму до 1 миллиона рублей за календарный месяц путем отправки именного денежного перевода на свое имя из интернет-банка и мобильного приложения «Кукуруза», в любой банк — участник сервиса денежных переводов «Золотая корона», — говорится в релизе.

Процентная ставка зависит от ежедневной суммы остатка денежных средств на счете: 7,5% годовых — при наличии на счете суммы от 259 до 500 тыс. рублей, 6% годовых — при наличии суммы от 500 000,01 рубля и более. В месяц подключения услуги проценты начисляются ежедневно на фактический остаток средств на счете. Начиная со второго месяца действия услуги, проценты начисляются на минимальный остаток денежных средств на счете карты за отчетный месяц.



Процесс оформления сервиса заключается в фактическом открытии счета в банке «Ренессанс Кредит» с сохранением всех функций бонусной программы «Кукуруза» — до 20% бонусов с каждой покупки, бесплатный СМС-сервис, интернет-банк, мобильное приложение «Кукуруза», конвертация по курсу ЦБ РФ и пр.

