В правление вошел Денис Осин, который с апреля 2015 года возглавлял блок «Массовый бизнес», а после объединения блоков «Массовый бизнес» и «Средний региональный корпоративный бизнес», в марте 2018 года, возглавил новое направление – «Малый и средний корпоративный банк».

Решение об объединении двух блоков было принято в рамках трансформации банка и построения новой структуры. Цель объединения — дальнейшее улучшение клиентского обслуживания, повышение эффективности процессов, сокращение издержек и выстраивание единого стандарта продуктового предложения. Лучшие практики, подходы и результаты «Массового бизнеса» и СРКБ станут основой для системной работы нового блока.

Алексей Чухлов, главный управляющий директор Альфа-Банка:

«Объединенный блок является стратегически важным для банка. Я уверен, что сильные лидерские качества и профессионализм Дениса позволят решить амбициозные задачи банка в этом сегменте. Опыт Дениса будет важен и ценен для работы Правления Альфа-Банка».

Денис Осин работает в Альфа-Банке с июля 2006 г. Карьеру в банке начинал в должности директора по работе с регионами в блоках «Розничный бизнес» и «Корпоративно-инвестиционный банк». Затем перешел в блок «Массовый бизнес», на должность директора по продажам и дистрибуции, а в апреле 2015 года возглавил его в качестве руководителя.

В марте 2016 г. Денис был избран на должность члена Совета директоров АО Дочерний Банк «Альфа-Банк» (Казахстан), а в октябре 2016 г. – на должность члена Совета директоров ООО «Альфа-Лизинг».

До работы в банковской сфере Денис построил успешную карьеру в компаниях FMCG сектора. Среди его работодателей были такие компании, как Kraft Foods, Hochland, Perfetti Van Melle, Schweppes.