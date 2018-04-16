Чистая прибыль банка «Санкт-Петербург» по итогам I квартала 2018 года по РСБУ составила 1,1 млрд рублей, увеличившись вдвое по сравнению с результатом за аналогичный период прошлого года.

Чистый процентный доход, полученный за отчетный период, составил 5,1 млрд рублей (плюс 17,8% по сравнению с результатом за I квартал 2017 года). Чистый комиссионный доход вырос на 17% и составил 1,3 млрд рублей. Чистый доход от операций на финансовых рынках равняется 371 млн рублей. Выручка составила 6,9 млрд рублей (минус 4,4% по сравнению с I кварталом 2017 года).



Операционные расходы составили 3,1 млрд рублей (плюс 6%), отношение расходов к доходам — 44,7%.

По итогам I квартала 2018 года активы банка составили 593,4 млрд рублей (минус 0,2% по сравнению с 1 января 2018-го). На 1 апреля объем привлеченных средств клиентов с учетом выпущенных долговых бумаг составил 352,2 млрд рублей (минус 2% по сравнению с 1 января); средства юридических лиц — 148,1 млрд рублей (минус 4,7% по сравнению с 1 января 2018 года); средства физических лиц — 204,1 млрд рублей (плюс 0,2% по сравнению с 1 января).

Собственный капитал банка, рассчитанный в соответствии с методикой ЦБ РФ, на 1 апреля составил 72,9 млрд рублей (плюс 1,7% по сравнению с 1 января 2018 года).