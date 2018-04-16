Банк России обсуждает введение дополнительных ограничений на кредитование в валюте, сообщила первый зампред ЦБ Ксения Юдаева на банковском форуме «Казначейство-2018».



«В этих условиях нам очень важно предотвратить новую волну накопления валютных рисков в системе, поэтому мы сейчас обдумываем целесообразность введения дополнительных мер по ограничению валютного кредитования», — сказала Юдаева, передает ТАСС.

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