Банк России возобновит покупки валюты для Минфина, когда российский рынок станет стабильнее, заявила первый зампред ЦБ Ксения Юдаева.



«При условиях большей стабильности на рынке», — ответила Юдаева на вопрос о том, когда могут быть возобновлены покупки валюты для Минфина, передает РИА Новости.

Минфин в феврале 2017 года начал покупки валюты на внутреннем рынке для минимизации зависимости курса рубля от волатильности нефтяных цен. На эти цели направляются дополнительные нефтегазовые доходы бюджета. Влияние данных операций на рубль, по заверениям Минфина и ЦБ, должно быть нейтральным.

Министерство ранее сообщало, что с 6 апреля по 8 мая будет покупать на внутреннем рынке валюту на 11,5 млрд рублей в день и суммарно направит на эти цели 240,7 млрд рублей. Однако в понедельник из-за резкого падения курса рубля на фоне новых санкций США покупки были прекращены.