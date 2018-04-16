Ключевая ставка Банка России может пойти как вверх, так и вниз — регулятор снял ограничение на невозможность ее повышения. Такое заявление сделал глава департамента денежно-кредитной политики регулятора Игорь Дмитриев.



«Уже снимается ограничение на невозможность повышения ставки в зависимости от прогноза инфляции», — сказал Дмитриев на международном банковском форуме «Казначейство-2018», передает РИА Новости.

Сейчас ключевая ставка составляет 7,25% годовых. Ближайшее заседание совета директоров Банка России по процентной политике состоится 27 апреля.