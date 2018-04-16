Финансовый рынок РФ показал зрелую реакцию на введение новых санкций США, избежав «неконтролируемых изменений», заявила первый зампред ЦБ РФ Ксения Юдаева на банковском форуме «Казначейство-2018».



«В целом реакция рынков была адекватна ситуации. Волатильность на рынках активов, рынке акций, облигаций, на валютном рынке возросла. Но это не нарушило непрерывности работы рынков, не создало ситуацию неконтролируемых изменений», — передает ее слова ТАСС.

«Можно сказать, что российский рынок продемонстрировал зрелость реакции, стабильность своей работы в условиях резкого изменения внешних факторов», — заявила Юдаева.