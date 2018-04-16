Российские банки за I квартал получили прибыль в размере 352 млрд рублей против 339 млрд прибыли за аналогичный период прошлого года. Об этом говорится в информационно-аналитическом материале «О динамике развития банковского сектора Российской Федерации в марте 2018 года», опубликованном на сайте ЦБ.



«Преобладают прибыльные кредитные организации: прибыль в размере 521 млрд рублей показали 400 кредитных организаций (74% от количества действующих на 1 апреля кредитных организаций)», — говорится в документе.

При этом убыток в размере 169 млрд рублей показали 135 кредитных организаций.

Остаток по счетам резервов на возможные потери незначительно уменьшился: за март 2018 года — на 0,1%, до 7,1 трлн рублей, а за январь — март прирост составил 2,2%.

Активы банковского сектора за март с устранением влияния валютной переоценки выросли по действующим банкам на 0,2%, до 83,6 трлн рублей. В абсолютном выражении их прирост составил 647 млрд рублей.

Основной вклад в прирост активов внесло продолжившееся расширение корпоративного и розничного кредитования (соответственно плюс 471 млрд и плюс 205 млрд рублей за месяц).

Совокупный объем кредитов экономике (нефинансовым организациям и физическим лицам) в марте увеличился на 1%, до 43,2 трлн рублей. При этом портфель корпоративных кредитов (30,6 трлн рублей) вырос на 0,8%. Прирост розничного портфеля в марте составил плюс 1,6%, его объем достиг 12,6 трлн рублей.

Умеренно вырос объем просроченной задолженности по корпоративному портфелю (за месяц на 0,5%). По розничному портфелю просроченная задолженность продолжила снижаться (за март — на 1%).

На фоне мартовского роста кредитных портфелей удельный вес просроченной задолженности в корпоративном сегменте остался неизменным (6,9%), а в розничном — снизился с 6,9% до 6,7%.

В целом за три месяца вклады населения выросли на 0,5% (январское сезонное снижение было нивелировано притоком в феврале — марте).

Депозиты и средства организаций на счетах увеличились за I квартал также на 0,5%. Портфель МБК, привлеченных от банков-нерезидентов, с начала 2018 года увеличился на 1,4%.

Объем заимствований у Банка России вырос с начала года на 15,7%.