Центробанк отозвал лицензию на осуществление банковских операций у КБ «Объединенный Финансовый Капитал» (ОФК Банк, регистрационный номер 2270, г. Москва), сообщает пресс-служба регулятора.

Проблемы в деятельности ОФК Банка возникли в связи с использованием рискованной бизнес-модели, ориентированной на кредитование компаний сектора производства и дистрибуции алкогольной продукции. При этом банк осуществлял финансирование экономически взаимосвязанных предприятий указанной отрасли, применяя различные «схемы» в целях формального соблюдения установленных Банком России пруденциальных норм деятельности.

Агентство по страхованию вкладов провело обследование финансового положения финучреждения, которое выявило полную утрату банком собственных средств (капитала).



Кроме того, ОФК Банк допускал неоднократные нарушения требований законодательства и нормативных актов Банка России в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма в части несоблюдения обязанности по выявлению операций, подлежащих обязательному контролю, а также своевременности и достоверности представлявшейся в уполномоченный орган информации.

Банк России неоднократно применял в отношении ОФК Банка меры надзорного реагирования, в том числе дважды вводил ограничения на привлечение вкладов населения.

Руководство и собственники банка не предприняли эффективных действий, направленных на нормализацию его деятельности. Более того, одной из причин возникновения финансовой неустойчивости ОФК Банка явился корпоративный конфликт, следствием которого стал отказ либо неспособность крупнейших заемщиков обслуживать свои обязательства перед кредитной организацией.

«Осуществление процедуры финансового оздоровления ОФК Банка с привлечением АСВ признано экономически нецелесообразным в связи с крайне низким качеством активов и значительным дисбалансом между стоимостью активов и обязательств, а также принимая во внимание неспособность банка обеспечить в дальнейшем исполнение требований кредиторов», — отметили в ЦБ.

ОФК Банк — участник системы страхования вкладов .

ЦБ 21 марта возложил на АСВ функции временной администрации по управлению ОФК Банком сроком на шесть месяцев в связи с неустойчивым финансовым положением кредитной организации и наличием угрозы интересам ее кредиторов и вкладчиков. Одновременно с этим Центробанк ввел мораторий на удовлетворение требований кредиторов ОФК Банка сроком на три месяца.