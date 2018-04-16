Банк России может пересмотреть прогноз по инфляции в РФ на 2018 год в сторону повышения, сообщила журналистам первый зампредседателя ЦБ Ксения Юдаева.



«Скорее всего — вверх, судя по последним событиям и последним цифрам, по валютному курсу, но на сколько — сказать сейчас сложно, нужно провести дополнительные оценки ситуации», — отметила она, передает ТАСС.

Между тем глава департамента денежно-кредитной политики ЦБ Игорь Дмитриев отметил, что повышение прогноза по инфляции выше 4% маловероятно.

«Прогноз повышения инфляции выше 4% — это пока маловероятный сценарий», — сказал он в кулуарах форума «Казначейство-2018».