Банки, доли в капитале которых имеются у бизнесмена Виктора Вексельберга, перестали раскрывать на сайте ЦБ соответствующую информацию.

Напомним, председатель совета директоров группы компаний «Ренова» Виктор Вексельберг вошел в обновленный список россиян, в отношении которых действуют американские санкции. Минфин США расширил российский санкционный список 6 апреля этого года, пояснив, что санкции вводятся в связи с ситуацией на Украине, в Сирии, а также «попыткой подорвать западную демократию и враждебной киберактивностью». В обновленный санкционный список была включена и сама «Ренова».

Информация об участии Вексельберга в капитале, в частности, исчезла со страницы Меткомбанка (Каменск-Уральский) на сайте ЦБ. До начала 2017 года Вексельберг контролировал более 99,9% в Меткомбанке, однако впоследствии бизнесмен значительно снизил свою долю. Согласно последним данным, у бизнесмена осталось 9,9% в банке, этой долей он владеет через ООО «Ренова»: соответствующая информация раскрывается на сайте банка по состоянию на 13 февраля 2018 года.

При этом в схеме на сайте ЦБ по состоянию на ту же дату Вексельберг и «Ренова» не упоминаются. Остальные владельцы совпадают, а их совокупная доля составляет 90,1%.

Вексельбергу через ряд структур также принадлежит порядка 39,4% акций банка «Московский Финансовый Клуб» (непосредственным владельцем указанного пакета выступает зарегистрированная на Кипре компания Winterlux Limited). Данная информация раскрывается на сайте банка по состоянию на 14 февраля 2018 года, а на сайте Центробанка в настоящий момент нет данных о лицах, под контролем либо значительным влиянием которых находится банк «МФК».

У петербургского банка «Таврический», которым на 100% владеет банк «МФК», бенефициары последнего на сайте ЦБ не раскрываются (на сайте самого «Таврического» также указан лишь непосредственный акционер плюс дается ссылка на сайт Центробанка).

При этом на сайте ЦБ размещена, например, актуальная на 17 января этого года информация о том, что в схеме владения банком «Союз» присутствует попавший в обновленный список Минфина США бизнесмен Олег Дерипаска. Ему принадлежит 10% в «Ингосстрахе», а страховой компании, в свою очередь, — почти 95,9% в банке «Союз».



В марте этого года, еще до расширения антироссийских индивидуальных санкций со стороны США, Центробанк разъяснял, что правительство РФ наделено полномочиями по определению случаев, при которых устанавливаются ограничения по раскрытию информации об акционерах банков, если те находятся под санкциями.