Центробанк Кении (CBK) распространил циркуляр, согласно которому банковским учреждениям запрещено иметь дело с криптовалютами и осуществлять транзакции с участием криптовалютных компаний. В нем говорится о высокой волатильности биткоина, а также о том, что ограничительная политика в отношении криптоактивов является распространенной мировой практикой.

По словам главы финрегулятора Патрика Ньороге, такое ограничение соответствует мерам, которые по всему миру предпринимают другие финрегуляторы, в основном имеющие сомнения в отношении криптовалют, сообщает Anycoin . Он выразил свою поддержку технологическим инновациям. Однако многие из них, считает он, могут представлять собой угрозу для финансового сектора.