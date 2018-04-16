Банк «Возрождение» запускает вклад «Яркий процент» в долларах США.

Минимальная сумма составляет 10 тыс. долларов США, срок – 367 дней. Проценты выплачиваются в конце срока вклада. Депозит можно пополнять на любую сумму в течение всего срока, за исключением последних 30 дней. Досрочное расторжение после полугода размещения производится по льготной ставке 1,4% годовых.

Дополнительным преимуществом вклада является возможность его открытия на третье лицо, в том числе на несовершеннолетних.

«В связи с 27-летием Банка «Возрождение» и с учетом усилившегося в последнее время интереса к валютным депозитам, мы предлагаем нашим клиентам одну из самых привлекательных ставок на рынке – 2,1% в долларах США», – говорит Наталья Шабунина, заместитель председателя правления банка «Возрождение».

Открыть вклад можно как через Интернет-банк, так и в любом офисе банка. Узнать более подробную информацию по вкладам можно на сайте банка «Возрождение» в разделе «Частным лицам» – «Вклады» и по телефону 8 800 755-00-05 (бесплатно по России).