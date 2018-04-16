Балтийский Банк в высшей инстанции выиграл суд со структурами, связанными с экс-собственником банка Андреем Исаевым. По решению суда банк получит контроль над закрытым паевым инвестиционным фондом недвижимости (ЗПИФН) «Северная столица», на балансе которого находились знаменитый дом Зингера в Санкт-Петербурге и другая недвижимость. Однако судебные тяжбы на этом не закончились: теперь банк считает, что за время судебных разбирательств из «Северной столицы» была выведена большая часть активов, но намерен вернуть их, пишет «Коммерсант».



Судебная коллегия по экономическим спорам Верховного суда на днях завершила многолетний спор по делу о контроле над ЗПИФН «Северная столица». Балтийский Банк владел 99 из 100 паев данного фонда, но в феврале 2014 года один из собственников банка — Андрей Исаев дополнительно эмитировал 102 пая, которые приобрела связанная с ним компания. В результате доля Балтийского Банка в «Северной столице» размылась с 99% до 49%. Верховный суд признал выкуп допэмиссии недействительным, посчитав, что пайщики, имевшие преимущественное право выкупа, не были должным образом уведомлены об эмиссии. Таким образом, контроль над фондом вновь оказался у банка.

Паи «Северной столицы» до конфликта между Андреем Исаевым и другим владельцем Балтийского Банка — Олегом Шигаевым (у каждого было по 49% акций) учитывались на балансе финучреждения в числе «прочих активов». Поэтому, когда в 2014 году из-за корпоративного конфликта кредитная организация была санирована Альфа-Банком, получившим на оздоровление кредит Агентства по страхованию вкладов (АСВ) в размере 57,4 млрд рублей, возвращение контроля над «Северной столицей» было включено в план финансового оздоровления. На начало 2016 года управляющая активами «Северной столицы» УК «Пан-Траст» оценивала стоимость чистых активов, входящих в состав фонда, в 15 млрд рублей.



Однако уже в марте 2018 года эта же управляющая компания оценила активы фонда в 2 млрд рублей, рассказали газете в Балтийском Банке. «Недвижимость фонда, по нашим подсчетам, оценивается примерно в 12—15 миллиардов рублей. Будем разбираться, каким образом стоимость чистых активов фонда сократилась в несколько раз, — заявили в банке. — Мы намерены вернуть все незаконно выведенные активы в состав фонда или взыскать убытки с виновных лиц». Если удастся вернуть в фонд выведенные активы, то за счет их реализации по рыночной цене будет погашен кредит, полученный от АСВ, добавили в банке.