Вкладчикам ОФК Банка по состоянию на 16 апреля 2018 года выплачено 5,5 млрд рублей страхового возмещения, деньги со своих счетов получили 6,6 тыс. человек. Такие данные приводятся в сообщении департамента общественных связей Агентства по страхованию вкладов.

Фактический объем выплат составил порядка 70% общей суммы страховой ответственности АСВ по данному страховому случаю.

Страховой случай в отношении ОФК Банка наступил в связи с введением Центробанком 21 марта 2018 года моратория на удовлетворение требований кредиторов финучреждения. Расчеты с вкладчиками стартовали 2 апреля.

В связи с отзывом у ОФК Банка с 16 апреля лицензии на осуществление банковских операций агентство уведомляет вкладчиков о продолжении компенсационных выплат через Сбербанк .



Ранее АСВ указывало, что согласно реестру обязательств ОФК Банка, за выплатой страхового возмещения на сумму около 8 млрд рублей могут обратиться порядка 11 тыс. вкладчиков, в том числе около 100 клиентов, имеющих счета (вклады) для предпринимательской деятельности (их требования могут составить около 19,9 млн рублей).

Страховка выплачивается вкладчику в размере 100% суммы всех его вкладов (счетов) в банке, в том числе открытых для осуществления предпринимательской деятельности, на дату наступления страхового случая, включая проценты, но в совокупности не более 1,4 млн рублей.

