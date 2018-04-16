Банк России установил официальный курс доллара США к рублю на отметке 61,43 рубля, что ниже предыдущего дня на 63,48 копеек. Официальный курс евро к рублю был зафиксирован на уровне 75,75 рубля. По сравнению с предыдущим значением курс понизился на 100,62 копеек.

По словам Владислава Антонова, аналитика Альпари, риски усиления геополитической напряженности сохраняются.

«Я не вижу ничего хорошего для рубля. США и Британия находятся на своей волне. Только они понимают, что происходит в мире и как нужно действовать в обход международного права. По паре доллар/рубль жду роста до 65 рублей в течение двух дней. При текущей ситуации ключевая цель по курсу доллара находится на уровне 66,50 рубля, а по курсу евро – на отметке 85,50 рубля. Сегодня по курсу евро жду укрепления до 79,40 рубля», - анализирует эксперт.

«На валютной секции Московской биржи, в начале сессии возможно преобладание продаж в рубле. Российский рубль вновь может начать восстановление. Более того, в ходе сессии мы не исключаем попыток пробоя долларом поддержки. Если «медведям» удастся закрепиться ниже 62 рублей, это будет говорить в пользу дальнейшего отступления американской валюты. В текущий момент рублевая стоимость нефти превышает 4400 рублей за баррель Brent, что говорит о существенном потенциале для укрепления рубля по отношению к текущим уровням рынка энергоносителей. Плюс к этому, экспортеры готовятся к налоговому периоду, что увеличивает предложение валюты на рынке и будет давить на доллар и евро», - прогнозирует Богдан Зварич, старший аналитик ИК «Фридом Финанс».

Как поясняет Игорь Ковалев, аналитик ГК ИнстаФорекс, рубль пока не находит сил для уверенной и стабильной коррекции в силу сохраняющихся рисков. И в этих условиях удорожание нефти практически игнорируется курсом нашей валюты, которая сосредоточена на вопросах внешней политики РФ. Начало налогового периода может огранить потенциальное давление на «россиянина», но не нивелирует внешний негатив.

«На торгах в понедельник пара USD/RUB проторговаться в диапазоне между 62-63,05 рублями. Пара EUR/RUB, скорее всего, может проторговаться в районе 75,88-77,23 рубля», - комментирует Иван Марчена, аналитик ГК Forex Club.