Акции российского алюминиевого гиганта «Русал» продолжили падение при открытии новой торговой недели на Гонконгской фондовой бирже.



В первые минуты операций они подешевели на 16,67% — до 1,7 гонконгского доллара за единицу, свидетельствуют данные торгов по состоянию на 9:45 по местному времени (4:45 мск).

Это самая низкая стоимость бумаг в истории компании, которая разместила их на площадке в Гонконге в 2010 году.

Неделю назад акции «Русала» обрушились на 50% (до 2,34 гонконгского доллара за штуку) на фоне сообщения компании о возможном техническом дефолте по некоторым видам долговых обязательств после введения санкций со стороны США. С тех пор акции компании продолжают падать.

Ряд западных инвестбанков ограничил для своих клиентов покупку акций российской компании «Русал». Об этом сообщила ведущая местная служба по сбору финансовой информации для инвесторов AASTOCKS. По ее данным, такие банки, как Standard Chartered и американский Citibank, ввели запрет на покупку акций «Русала» для своих клиентов, при этом разрешая осуществлять только их продажу.

