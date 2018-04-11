Новые санкции Вашингтона в отношении Москвы будут касаться компаний, которые поставляли в Сирию технологии, способствовавшие производству химического оружия, заявила в интервью CBS News постпред США при ООН Никки Хейли.

«Вы увидите, что российские санкции будут усиливаться. Министр (финансов США Стивен) Мнучин объявит об этом в понедельник, если он этого еще не сделал, и они будут направлены напрямую на компании, занимающиеся поставками оборудования и технологий, связанных с использованием Асадом (Башар Асад, президент Сирии. — Прим. ред.) и химического оружия», — сказала она.

Как сообщалось, посол США направил в МИД РФ письмо о подготовке новых санкций в отношении России за поддержку сирийского президента Башара Асада.