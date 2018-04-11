На днях американский посол Джон Хантсман направил в российский МИД письмо, в котором говорится, что власти США готовят новые санкции в отношении России за поддержку сирийского президента Башара Асада, пишет «Коммерсант».

В первой части письма, направленного в МИД РФ говорится о мотивации силовой операции, осуществленной в отношении Сирии американцами и их союзниками. По мнению США, сирийские власти повинны в применении химического оружия в отношении собственного населения и международное сообщество обязано предпринять шаги, чтобы остановить Башара Асада.

Во второй же части своего послания Джон Хантсман уведомляет Москву, что Вашингтон намерен ввести в отношении нее новые санкции. На этот раз — «за поддержку сирийского режима».

О том, что США намерены ввести дополнительные санкции против России в ответ на поддержку Москвой режима Башара Асада в субботу в своем аккаунте в Twitter также сообщил эксперт Atlantic Council, бывший советник санкционного бюро Минфина США Брайан О`Тул.

Напомним, утром в субботу вооруженные силы США, Великобритании и Франции нанесли удары по целям в Сирии. Президент США Дональд Трамп лично объявил об атаке. По данным Генштаба РФ, было выпущено 103 ракеты. Президент РФ Владимир Путин обвинил США и их союзников в нарушении международного права. На прошедшем заседании Совбеза ООН российская резолюция с осуждением действий западной коалиции не была принята . За проголосовали три члена Совбеза — Россия, Китай и Боливия, против — восемь, в том числе США, Великобритания и Франция. Еще четыре страны, включая Казахстан, воздержались.