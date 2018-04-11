Министерство транспорта РФ прорабатывает ответные меры в отношении США в сфере транспорта, но пока не готово их озвучить. Об этом в воскресенье сообщил журналистам в Находке министр транспорта РФ Максим Соколов.



«Я не буду анонсировать, мы работаем над этим», — сообщил журналистам Соколов.

Вашингтон 6 апреля ввел санкции в отношении семи российских предпринимателей, 17 госслужащих и руководителей госкорпораций, а также против 12 частных компаний и двух госструктур. Такие меры были приняты в качестве ответа на «злонамеренную деятельность» правительства РФ. МИД заявил, что Россия не оставит новые санкции США без жесткого ответа.



В Госдуму внесен законопроект «О мерах воздействия (противодействия) на недружественные действия США и (или) иных иностранных государств». Документ, в частности, предусматривает запрет или ограничение импорта в РФ сельскохозяйственной продукции, продовольствия, сырья, табака, алкоголя, лекарственных средств или препаратов из США и других недружественных стран. При этом ограничения не коснутся лекарств, аналогов которых в РФ нет.

Российские контрсанкции также могут коснуться аудиторских и консалтинговых компаний, доля иностранного участия в которых превышает 25%. Кроме того, компаниям, в уставном капитале которых более 25% находится под контролем США или другого государства, могут ограничить доступ к приватизации имущества на территории России.