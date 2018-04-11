Санкции коснутся «российских олигархов», сообщает Sunday Times .

Лондон в скором времени введет новые финансовые меры против российских бизнесменов в Британии, пишет газета Sunday Times со ссылкой на источник в офисе премьер-министра страны. По словам собеседника издания, санкции коснутся «российских олигархов».

Сама Тереза Мэй в интервью изданию заявила, что Лондон рассматривает разные варианты действий в отношении размещенных в королевстве «незаконных финансов» российских бизнесменов и чиновников.

Отношения между Россией и Великобританией обострились после инцидента в Солсбери, где 4 марта обнаружили без сознания экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочь Юлию. Лондон обвиняет в их отравлении Москву, Россия это категорически отрицает.



После инцидента Мэй пообещала заморозить российские государственные счета, если найдет доказательства того, что они могут угрожать жизни и имуществу британских граждан.

Премьер пообещала, что Национальное криминальное агентство Британии (National Crime Agency) будет продолжать работу по противодействию «серьезным преступникам и коррумпированным элитам», в том числе из России.

В январе британские госорганы получили право требовать объяснение происхождения капитала у иностранных владельцев недвижимости и активов в Соединенном Королевстве стоимостью более 50 тыс. фунтов стерлингов. Если владелец не сможет предоставить устраивающие агентство данные, то на его собственность наложат арест.