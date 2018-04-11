Белый дом и министерство финансов США пока не подтверждают сделанное в воскресенье постоянным представителем США при ООН Никки Хейли заявление о том, что в понедельник против России будут введены новые санкции.



«Нам нечего объявить на этот счет», — так ответил на запрос ТАСС специальный представитель Совета национальной безопасности при Белом доме. «Если вы хотите получить разъяснения по поводу высказываний посла Хейли, обращайтесь в постоянное представительство США при ООН», — добавил он.

Официальный представитель Минфина также рекомендовал «обратиться по этому вопросу» в постпредство США. «Как я понимаю, Белый дом говорит, что им нечего объявить в настоящее время», — отметил он.

Хейли в интервью телекомпании CBS ранее заявила, что «грядут новые санкции в отношении России» из-за ее поддержки Сирии.

Последние по времени санкции в отношении России были объявлены Вашингтоном 6 апреля. Они были введены в отношении семи крупных российских предпринимателей, 17 госслужащих и руководителей госкорпораций, а также против 12 частных компаний и двух госструктур. Согласно разъяснениям Минфина, активы всех 24 граждан РФ и 14 организаций, если таковые находятся в юрисдикции США, подлежат замораживанию.