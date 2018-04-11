США, Франция и Великобритания нанесли удар по Сирии в момент, когда страна получила шанс на мирное будущее. Об этом написала на своей странице в Facebook официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

«По столице суверенного государства, много лет пытающегося выжить в условиях террористической агрессии, нанесен удар. За всем этим стоят те, кто претендует на моральное лидерство в этом мире, заявляет о своей исключительности. Надо быть по-настоящему исключительным, чтобы в момент, когда Сирия получила шанс на мирное будущее, обстрелять ее столицу», — заявила она.

Захарова также напомнила об ответственности западных СМИ за ракетные удары. «Белый дом заявил, что уверенность в химатаке Дамаска основана на «СМИ, сообщениях о симптомах, видео и фото, а также на заслуживающей доверия информации». После этого заявления американские и остальные западные СМИ должны понимать свою ответственность в случившемся. 15 лет назад Белый дом использовал пробирку и своего госсекретаря, теперь вместо пробирки Вашингтон использовал СМИ», — заключила дипломат.

* «Исламское государство» (ИГИЛ) — организация признана террористической по решению Верховного суда России.

Ранее президент России Владимир Путин прокомментировал военную операцию США, Франции и Великобритании против Сирии. Он назвал это нападение актом агрессии и осудил действия западной коалиции. «Россия самым серьезным образом осуждает нападение на Сирию, где российские военнослужащие помогают законному правительству в борьбе с терроризмом. Своими действиями США еще больше усугубляют гуманитарную катастрофу в Сирии, несут страдания мирному населению, по сути потакают террористам, семь лет терзающим сирийский народ, провоцируют новую волну беженцев из этой страны и региона в целом. Нынешняя эскалация ситуации вокруг Сирии оказывает разрушительное воздействие на всю систему международных отношений. История расставит все по своим местам, и она уже возложила на Вашингтон тяжелую ответственность за кровавую расправу с Югославией, Ираком, Ливией», — сказал президент РФ.