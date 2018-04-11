Совет Безопасности ООН отклонил российскую резолюцию, в которой осуждались удары США, Великобритании и Франции по Сирии . Об этом сообщает РБК со ссылкой на Reuters.

Резолюция была отклонена большинство голосов постоянных и непостоянных членов Совбеза. В поддержку проекта документа проголосовали только Россия, Китай и Боливия. Голоса против подали восемь стран, четыре государства воздержались. Согласно установленным правилам голосования, для принятия резолюции требуется не менее девяти голосов при отсутствии вето со стороны постоянных членов Совбеза.

Проект резолюции был подготовлен Россией, созвавшей экстренное собрание Совета Безопасности после ночных ударов по Сирии. В проекте резолюции содержалось осуждение «агрессии в отношении Сирии со стороны США и их союзников». Кроме того, в документе предлагалось «немедленно прекратить агрессию в отношении Сирии, а также воздержаться от дальнейшего использования силы в нарушение Устава ООН и международного права».

Во время собрания постпред Франции в ООН Франсуа Делаттр заявил, что «в ближайшее время» Париж подготовит собственный проект резолюции и представит его на рассмотрение Совбеза.

По итогам голосования Небензя заявил, что Совбез «не выполнил свою функцию». Дипломат обратился к представителям стран, участвовавшим в ударах. «Вы извращаете международное право, подменяя понятия. Занимаетесь неприкрытым лицемерием. Вы не только становитесь над международным правом, но и пытаетесь его переписать», — сказал он.