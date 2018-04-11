Высокий суд Лондона постановил взыскать с экс-главы группы компаний JFC Владимира Кехмана более 140 млн долларов по иску Банка Москвы, об этом стало известно газете «Коммерсант» . Суд посчитал, что Кехман получил два крупных кредита в банке только с помощью фальсификации документов и обмана.

Свое решение судья Брайан Коммерческого суда отделения королевской скамьи Высокого суда правосудия Англии и Уэльса вынес 12 апреля. Претензии кредитного учреждения, входящего в группу ВТБ, сводились к ведущей роли Владимира Кехмана при получении двух кредитов в Банке Москвы осенью 2011 года на 140 млн долларов и около 305 млн рублей. Возвращены они структурами группы компаний JFC, которая являлась основным поставщиком на российский рынок бананов и других фруктов, не были. Сама JFC в 2015 году была признана банкротом.

В своем иске представители Банка Москвы указывали, что Кехман являлся бенефициаром группы и лично контролировал всю ее деятельность, в том числе через топ-менеджера Юлию Захарову. В обоснование своих требований юристы указывали, что сотрудники JFC под руководством Захаровой составили подложную финансовую отчетность группы компаний. В частности, по данным банка, выручка JFC за 2010 год была завышена на 213 млн долларов, а дебиторская задолженность — на 198 млн долларов. На деле же работа «банановой корпорации» была убыточной. Видимость реальных успехов создавалась за счет фиктивных договоров о поставке тех же бананов некими фирмами, формально не входившими в JFC, но, как оказалось, находившимися под контролем работников группы компаний из ее кипрского офиса. По мнению Банка Москвы, которое поддержал судья Брайан, об этом был осведомлен Владимир Кехман.

Как следует из решения суда, Кехман знал и о том, что 50% акций холдинговой компании группы JFC — JFC Group Holding (BVI) Limited находились в залоге у Сбербанка . Однако эти факты были скрыты от Банка Москвы, так как в противном случае он не стал бы кредитовать поставщиков бананов.

Третьим пунктом претензий банка являлся вывод Владимиром Кехманом активов JFC в офшоры в преддверии намечавшегося финансового краха группы компаний.

«Банк продолжит добиваться возврата долга ЗАО «Группа Джей Эф Си» всеми доступными методами в соответствии с законодательством»,— сообщили «Коммерсанту» в пресс-службе группы ВТБ, выразив удовлетворение решением лондонского суда.

