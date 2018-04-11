Рубль начинает укрепляться после колебаний на валютном рынке, которые были спровоцированы нервозностью вокруг санкций США. Об этом заявил глава Минфина России Антон Силуанов в эфире программы «Вести в субботу с Сергеем Брилевым» на телеканале «Россия 1», передает ТАСС .

«Рынки отреагировали нервозно на те новые пакеты санкций, ограничений, в первую очередь, вокруг одной из наших крупнейших компаний — «Русала». <...> Нет никакой логики. Все это (санкции США. — Прим. ред.) выдумывается абсолютно не системно, вот это, конечно, рынки нервирует», — отметил Силуанов. «Сейчас, когда ажиотаж спал, понимание ситуации наступает, и на валютном рынке курс начинает стабилизироваться», — добавил он.

Глава Минфина также выделил удачные действия правительства и Центрального банка РФ, благодаря которым, по его мнению, удалось укрепить национальную валюту. «И правительство, и Центральный банк приняли превентивные меры для того, чтобы успокоить рынок, снизить изменчивость курса. В принципе, результат есть», — заявил Силуанов. Он пояснил, что Минфин и Центробанк перестали выходить на валютный рынок и делать закупки в Фонд национального благосостояния (ФНБ) во время колебаний на рынке.

Власти США 6 апреля объявили о введении санкций в отношении ряда российских должностных лиц, бизнесменов и компаний. В их числе оказались глава «Газпрома» Алексей Миллер, глава ВТБ Андрей Костин, владелец «Реновы» Виктор Вексельберг, гендиректор «Сургутнефтегаза» Владимир Богданов, член правления «Сибура» Кирилл Шамалов, бизнесмены Игорь Ротенберг, Олег Дерипаска и Сулейман Керимов.