Глава Минфина также выделил удачные действия правительства и Центрального банка РФ, благодаря которым удалось укрепить национальную валюту.
Рубль начинает укрепляться после колебаний на валютном рынке, которые были спровоцированы нервозностью вокруг санкций США. Об этом заявил глава Минфина России Антон Силуанов в эфире программы «Вести в субботу с Сергеем Брилевым» на телеканале «Россия 1», передает ТАСС.
«Рынки отреагировали нервозно на те новые пакеты санкций, ограничений, в первую очередь, вокруг одной из наших крупнейших компаний — «Русала». <...> Нет никакой логики. Все это (санкции США. — Прим. ред.) выдумывается абсолютно не системно, вот это, конечно, рынки нервирует», — отметил Силуанов. «Сейчас, когда ажиотаж спал, понимание ситуации наступает, и на валютном рынке курс начинает стабилизироваться», — добавил он.
Глава Минфина также выделил удачные действия правительства и Центрального банка РФ, благодаря которым, по его мнению, удалось укрепить национальную валюту. «И правительство, и Центральный банк приняли превентивные меры для того, чтобы успокоить рынок, снизить изменчивость курса. В принципе, результат есть», — заявил Силуанов. Он пояснил, что Минфин и Центробанк перестали выходить на валютный рынок и делать закупки в Фонд национального благосостояния (ФНБ) во время колебаний на рынке.
Власти США 6 апреля объявили о введении санкций в отношении ряда российских должностных лиц, бизнесменов и компаний. В их числе оказались глава «Газпрома» Алексей Миллер, глава ВТБ Андрей Костин, владелец «Реновы» Виктор Вексельберг, гендиректор «Сургутнефтегаза» Владимир Богданов, член правления «Сибура» Кирилл Шамалов, бизнесмены Игорь Ротенберг, Олег Дерипаска и Сулейман Керимов.
Нет комментариев