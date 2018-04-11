Президент России Владимир Путин прокомментировал военную операцию США, Франции и Великобритании против Сирии. Он назвал это нападение актом агрессии и осудил действия западной коалиции. Соответствующее заявление опубликовано на сайте Кремля .

«14 апреля США при поддержке своих союзников нанесли ракетный удар по объектам вооруженных сил и гражданской инфраструктуры Сирийской Арабской Республики. Без санкции совета безопасности Организации объединенных наций, в нарушение Уустава ООН, норм и принципов международного права совершен акт агрессии против суверенного государства, которое находится на переднем крае борьбы с терроризмом. Вновь, как и год назад, когда США атаковали в Сирии авиабазу «Шайрат», в качестве предлога использована инсценировка применения отравляющих веществ против гражданского населения — на этот раз в Думе, пригороде Дамаска. Российские военные эксперты, побывав на месте мнимого инцидента, не обнаружили следов применения хлора или другого отравляющего вещества. Ни один местный житель не подтвердил факт химической атаки», — заявил он.