Действия США и союзников в Сирии , использовавших провокации с химическим оружием для нанесения ударов по ближневосточной стране — это хулиганство в международных отношениях. Об этом заявил в субботу постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя на экстренном заседании Совета Безопасности, созванном в связи с ударами Вашингтона и его союзников по Сирии.

«Мы уже привыкли, что при реализации своих сомнительных геополитических установок страны-агрессоры заведомо во всех грехах обвиняют режим [президента Сирии Башара] Асада. В последнее время появилась мода сваливать ответственность на Россию, которая в их изложении «не может сдержать диктатора», — сказал дипломат.

По его словам, все происходит «по отработанной схеме: провокация — ложные обвинения — фальшивый приговор — наказание». «Вы так теперь хотите вести международные дела? Это хулиганство в международных отношениях, и отнюдь не мелкое, с учетом того, что речь идет о ключевых ядерных державах», — подчеркнул Небензя.

Он отметил, что «организаторы агрессии» не стали дожидаться даже заключения экспертов ОЗХО по предполагаемому инциденту в пригороде Дамаска Думе 7 апреля. «Они сами все якобы установили и сразу назначили виновных, после того как сами же с помощью подопечных им боевиков и карманных НПО распустили через социальные сети эти слухи, подкрепили мифическими секретными разведданными. Господа, маски, а точнее «Белые каски», в очередной раз сброшены», — сказал дипломат, намекая на то, что информация об атаке поступила от активистов организации «Белые каски».

Небензя отметил, что страны, которые оправдывают военные действия в Сирии борьбой с террористами, ведут на самом деле к расчленению этой арабской республики.