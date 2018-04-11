Ответственность за военную операцию в Сирии лежит на США, Великобритании и Франции, подобные действия не останутся без последствий, заявил посол России в США Анатолий Антонов, сообщается на странице диппредставительства в Twitter.

«Мы предупреждали, что такие действия не останутся без последствий. Вся ответственность за них лежит на Вашингтоне, Лондоне и Париже», — написал он.

По словам Антонова, худшие опасения оправдались и предостережения Москвы не были услышаны.