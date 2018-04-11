Глава МИД РФ Сергей Лавров назвал действия США и их союзников в Сирии неприемлемыми и неправомерными. Такое заявление он сделал в субботу, выступая на 26-й Ассамблее Совета по внешней и оборонной политике (СВОП), сообщает ТАСС.

«Речь пойдет о том, как наши западные партнеры объясняют свои абсолютно неправомерные и неприемлемые действия. И президент США, и премьер-министр Великобритании, и президент Франции говорили о том, что у них есть неопровержимые факты того, что химическое оружие, во-первых, было применено в Думе, а во-вторых, это сделал не кто иной, как Башар Асад, отдав соответствующий приказ», — сказал Лавров в начале своего выступления.

Заявления США о том, что Дамаск блокировал доступ экспертов ОЗХО в Восточную Гуту, не соответствуют действительности, отметил Лавров.

«Это неправда. Мы следили за этой ситуацией буквально поминутно, и сирийское правительство было готово выдать визы незамедлительно на границе, без всяких дополнительных формальностей. Когда эксперты поехали из Бейрута, на границе с Сирией они получили бы визы», — сказал он.

«Это было официально подтверждено. ОЗХО об этом знает, а если знает ОЗХО, то американцы не могут не знать», — подчеркнул Лавров.

Россия предложила США и Франции организовать визит их экспертов по химоружию в сирийский город Дума, но в итоге они от этого уклонились, заявил Лавров.

Как сообщил министр, в ходе визита в МИД РФ в среду представитель посольства США спросил, нельзя ли американским специалистам съездить в Сирию. «Мы сказали: «Хорошая идея, мы договоримся с Дамаском», — информировал Лавров. Он отметил, что в ходе телефонного разговора с президентом Франции Эммануэлем Макроном президент России Владимир Путин также предложил ему направить французских экспертов в Сирию. «Договорились, что будут контакты по линии Минобороны, чтобы эту идею реализовать, но никто из французских коллег не вышел на связь ни с нашим министерством, ни с Министерством обороны», — заключил он.