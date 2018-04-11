Вашингтон связался с Москвой перед ракетными ударами в Сирии, чтобы предотвратить возможные жертвы среди российских военных и гражданского населения, заявил посол США в России Джон Хантсман в видеообращении, опубликованном в Twitter посольства.



«Прежде чем предпринять какие-то действия, США связались с Россией с целью уменьшить риск жертв среди российских сил или гражданского населения. Все цели, выбранные для поражения, однозначно являются частью нелегальной программы разработки химического оружия, развернутой президентом Асадом (президентом Сирии Башаром Асадом. — Прим.ред.)», — отметил он.



По словам Хантсмана, военная операция в Сирии не являются частью конфликта России и США. «Речь не идет о конфликте между сверхдержавами. Мы защищаем принцип, который заключается в том, что недопустимо использовать химическое оружие нигде и никогда», — пояснил посол.

Хантсман добавил, что США надеются на сотрудничество с Россией по Сирии. «Мы ждем, что российское правительство вместе с мировым сообществом осудит ужасающие действия режима Асада и поможет сделать так, чтобы ужас, который пережили в городе Дума, не повторился», — заключил он.





