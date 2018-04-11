Эксперты финансового рынка разошлись во мнении, будет ли новый «черный понедельник» на российском финансовом рынке из-за ударов США по Сирии .По словам аналитиков, это событие в любом случае повлияет на российский биржевой рынок, но изменения будут носить краткосрочный характер, сообщает РИА Новости .

«Учитывая многочисленные интересы России в регионе, а также высокие риски быстрой эскалации в случае обострения ситуации — мы ожидаем повторения «черного понедельника» для широкого перечня рублевых активов, свидетелем которого мы стали на прошлой неделе», — сказал РИА Новости аналитик «Открытие Брокер» Тимур Нигматуллин.

Курс рубля заметно снизится, доллар по отношению к отечественной валюте может подняться кратковременно до 65 рублей, считает аналитик ГК «Финам» Сергей Дроздов. По итогам торгов пятницы курс доллара расчетами «завтра» вырос на 6 копеек — до 62,05 рубля. Стоимость июньского фьючерса на нефть Brent к закрытию поднялась на 0,76% — до 72,57 доллара за баррель.

«Доллар может вырасти до 64—65 рублей. Эти удары были ожидаемы. Если после этих ударов какого-то серьезного ущерба в Сирии не будет, то на этом все остановится. Просто Трампу надо было после таких громких заявлений сохранить лицо и сделать шаг назад. С другой стороны, для рынков это все равно негатив, рынки такие вещи не любят», — сказал он.

По мнению Нигматуллина, базовый сценарий развития паники в первую торговую сессию недели подразумевает ослабление рубля к доллару на 2—6% в зависимости от риторики и дальнейших действий сторон.

То, что сделали США, было достаточно неожиданно, считает Владимир Рожанковский из компании Global FX. Управляющие уходили на выходные в полной уверенности, что у них есть еще неделя до оглашения результатов исследований Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) по Сирии, добавил он.

«Однако Трамп решил по-своему. Для рублевых активов теперь все будет зависеть от позиции ООН, которая в пятницу предполагала, что операции против Асада не будет, пока нет доказательств его вины за якобы проведенную химатаку в Думе. Если ООН будет последовательна и осудит ночные удары, то рубль получит поддержку, и доллар двинется ниже 60 рублей», — сказал эксперт.

«Если на выходных большей геополитической напряженности не будет, мы увидим краткосрочную реакцию по отечественной валюте. Нефть наверняка поднимется в моменте. В целом, в этом году, даже не зависимо от конфликта в Сирии, можно будет увидеть нефть по 75—80 долларов за баррель», — говорит Дроздов.

Цена на нефть ключевого для России сорта Brent с высокой вероятностью может прибавить 2—4%, считает Нигматуллин.

«Индекс Мосбиржи будет торговаться в широком диапазоне. В начале сессии пройдут массированные распродажи в рамках переоценки соотношения риска/доходности. Далее не исключен выкуп и даже умеренный рост из-за спроса на бумаги нефтегазового сектора. Рынок ОФЗ заметно просядет, не исключена отмена интервенций Минфина и аукционов размещения в среду. О снижении ставки ЦБ можно забыть в любом случае», — комментирует он.