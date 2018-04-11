Кратковременно российский рынок акций и рубль упадут из-за удара США по Сирии, но многое будет зависеть от дальнейшего развития событий, в частности комментариев представителей США, Великобритании и Франции, сказал РИА Новости заместитель генерального директора по инвестиционному анализу ИК «Церих Кэпитал Менеджмент» Андрей Верников.

«Мне кажется, дело не в том, что удар произведен, а в том, какие комментарии будут даваться сегодня и завтра по этому поводу. Новых ударов, скорее, не будет, а к этому удару уже были готовы, судя по динамике… Первая реакция краткосрочная будет негативная по индексам и по рублю», — считает он.

Ранее президент США Дональд Трамп выступил с обращением к нации, в котором объявил о нанесении ударов по Сирии. Позже нанесение ударов подтвердила премьер-министр Великобритании Тереза Мэй, а также Елисейский дворец. Министерство обороны РФ сообщило, что 14 апреля с 3:42 мск до 5:10 мск самолеты и корабли ВС США, совместно с ВВС Великобритании и Франции нанесли ракетный удар по объектам военной и гражданской инфраструктуры Сирийской Арабской Республики. Было выпущено более 100 крылатых ракет и ракет класса «воздух-земля», значительная часть которых была сбита сирийскими средствами ПВО на подлете к целям, указало МО РФ.