Отток капитала из России на конец 2018 года прогнозируется выше уровня прошлого года, сообщил журналистам заместитель председателя Внешэкономбанка Андрей Клепач на Красноярском экономическом форуме.

«У нас отток наших инвестиций больше за рубеж, чем приток иностранных. Если в целом об оттоке капитала в первом квартале, ЦБ дал 13 миллиардов (долларов. — Прим. ред). Думаю, по году будет около 30 миллиардов — выше чем в прошлом году», — сказал Клепач.

По предварительным данным ЦБ, чистый отток капитала из РФ в I квартале составил 13,4 млрд долларов против 16,4 млрд долларов за аналогичный период прошлого года.