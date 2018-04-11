Рубль вернется к отметкам ниже 60 рублей за доллар. Такое мнение высказал заместитель председателя Внешэкономбанка Андрей Клепач. Он не стал уточнять, когда именно рубль отыграет назад, отметив, что это зависит от того, как будут развиваться события в Сирии.

«Думаю, что вернется до 60 и даже меньше рублей за доллар. Период не могу сказать, зависит от того, как развернутся события в Сирии», — отметил зампред ВЭБа, выступая на Красноярском экономическим форуме.

По его прогнозам, цена нефти к концу года снизится. «Во втором полугодии (к концу года) цена на нефть пойдет вниз», — сказал Клепач.

США на прошлой неделе ввели новые санкции против России. Это вызвало обвал котировок ценных бумаг многих российских компаний и банков, в том числе не затронутых новыми санкциями, а также резкое ослабление рубля к доллару и евро . Максимально обе валюты выросли против рубля в среду: курс доллара — до 65,06 рубля, евро — до 80,5 рубля. В четверг рубль немного отыграл падение.