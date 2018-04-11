Соцсеть «ВКонтакте» запустила программу бесплатного продвижения в соцсети для авторов Telegram-каналов. Участвовать в программе могут авторы каналов с аудиторией более тысячи подписчиков.

Как сообщается в паблике «ВКонтакте с авторами», авторы получат купоны на бесплатное продвижение. Для этого достаточно написать в личные сообщения сообществу, прикрепив ссылки на свой канал и сообщество ВКонтакте. «Купон» позволит запустить рекламу сообщества с таргетингом на релевантную аудиторию из расчета 10 тысяч показов за каждую тысячу подписчиков, уточнили в соцсети.

«Никакие меры не должны помешать распространению творчества и хорошего контента», - поясняют в сообществе.