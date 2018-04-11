Сотрудники отдела экономической безопасности и противодействия коррупции Управления МВД по Владикавказу совместно с коллегами из Управления ФСБ по Северной Осетии установили причастность директора одного из республиканских агентств по ипотечному жилищному кредитованию к противоправным деяниям.

Как сообщают в МВД, 37-летний житель Владикавказа, имея в силу своего служебного положения беспрепятственный доступ к кассе руководимой им организации, осуществлял хищение денежных средств в особо крупном размере. В частности, полицейские выяснили, что начальник агентства заключил с гражданами Северной Осетии несколько договоров займа, согласно которым займодавцы передали в акционерное общество по ипотечному жилищному кредитованию в общей сложности 2,5 млн рублей. По данным следствия, подозреваемый, имея свободный доступ к указанным средствам, изъял их из кассы и впоследствии использовал по своему усмотрению. Чтобы скрыть присвоение, он дал указание главному бухгалтеру составить фиктивный расходный кассовый ордер, согласно которому деньги якобы были возвращены обратно владельцам.

Кроме того, злоумышленник реализовал по договору купли-продажи служебный автомобиль за 190 тыс. рублей. Полученные от продажи деньги на расчетный счет организации он не внес, а потратил на личные нужды.

Оперативники установили причастность директора и к обману покупателя квартиры, находящейся в собственности агентства. Злоумышленник намеренно завысил фактическую цену продаваемой жилплощади на 475 тыс. рублей, которые он также присвоил.

По данным фактам следственным отделом республиканского УФСБ возбуждены уголовные дела по частям 3 и 4 статьи 160 Уголовного кодекса РФ («Присвоение или растрата»).



В настоящее время подозреваемый находится под домашним арестом. Проверяется информация о его причастности к другим аналогичным фактам. Следствие продолжается.

