Решение суда о блокировке Telegram — не трагедия для россиян, они найдут возможность получать привычную им информацию, авторы Telegram-каналов также сумеют донести свой контент до аудитории другими способами, заявил РИА Новости заместитель главы Минкомсвязи Алексей Волин.

«Я считаю, что никакой трагедии для пользователей в РФ от этого решения не случится, равно как и не случится никакой трагедии для Telegram-каналов. Если у них есть своя устойчивая аудитория и есть продукт, который пользуется спросом, практика показывает, что найдутся способы продукт этот до пользователей донести», — сказал он.

«Будут использовать какие-то другие возможности технические или перейдут на сайты… Но проблемы такой, что люди останутся без привычной им информации, мы тоже не видим. Точно небо на землю сегодня не упало», — добавил замглавы Минкомсвязи.