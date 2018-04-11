В Красноярском крае сотрудники МВД в течение суток задержали подозреваемого в попытке кражи более 2 млн рублей из банкомата. Об этом сообщается в пятницу на сайте правоохранительного ведомства.

«В дежурную часть полиции поступило сообщение о попытке взлома терминала в одном из круглосуточных офисов самообслуживания. Сотрудники полиции провели осмотр места происшествия, обследовали прилегающую территорию, а также опросили возможных очевидцев. В течение суток личность и место нахождения подозреваемого были установлены и 38-летний житель города Канска был задержан. В ходе обыска полицейские изъяли инструменты и баллоны с газом, с помощью которых он пытался вскрыть банкомат и совершить кражу», — рассказала официальный представитель МВД России Ирина Волк.



В настоящее время в отношении задержанного возбуждено уголовное дело.

