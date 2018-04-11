Одну из самых крупных майнинг-ферм по добыче криптовалюты в России планируется создать в городе Дивногорске Красноярского края на базе индустриального парка «Дивный». Об этом сообщил накануне ТАСС гендиректор майниговой компании BitBaza Даниил Закомолкин в кулуарах Красноярского экономического форума.

«Там будет располагаться майнинг-ферма, одна из самых крупных в России. На выходе планируется создать продукт, который будет ликвиднее майнинга, поэтому проект стратегический. Красноярск является профицитным регионом по электроэнергии. Именно индустриальный парк «Дивный» имеет в своем распоряжении три шинопровода подключения к единой энергосистеме», — рассказал Закомолкин.

По его словам, регион выбрали «с точки зрения энергетической безопасности и снижения издержек». Инфраструктурные вложения оцениваются на уровне 3 млрд рублей. «Мы уже более месяца ведем строительства блоков внутри самого индустриального парка», — отметил Закомолкин.



Он уточнил, что в течение месяца запустятся майнинг-фермы с мощностью потребления на 10 МВт, далее их число увеличится до мощности 120 МВт. Специалистов планируется привлечь из числа выпускников Сибирского госуниверситета. Вырабатываемое в процессе майнинга тепло планируется превращать в тепловую энергию и использовать для отопления жилых домов.