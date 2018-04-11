МВД России совместно с сотрудниками правоохранительных ведомств Костромской области пресекло деятельность организованной группы подпольных банкиров, следует из сообщения полиции.

«Сотрудниками главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД России совместно с Управлением ФСБ России по Костромской области и управлением экономической безопасности и противодействия коррупции Управления МВД России по Костромской области пресечена деятельность организованной группы, подозреваемой в незаконных финансовых операциях», — сообщила накануне официальный представитель МВД Ирина Волк.

«Задержаны все 13 участников группы. Установлено, что на протяжении двух лет злоумышленники совершали незаконные банковские операции без государственной регистрации и соответствующего разрешения. В их распоряжении находились реквизиты ряда юридических лиц с признаками фиктивных организаций, на расчетные счета которых переводились денежные средства «клиентов» для последующего обналичивания. За свои услуги они удерживали 6% с каждой трансакции», — рассказала представитель правоохранительного ведомства.

По имеющимся сведениям, подозреваемые незаконно обналичили более 648 млн рублей, размер нелегального дохода превысил 33 млн рублей. В ходе оперативно-разыскных мероприятий и следственных действий, проведенных на территории различных регионов России, изъяты денежные средства, печати фирм-однодневок, уставные и бухгалтерские документы более чем на 40 юридических лиц и фиктивных индивидуальных предпринимателей, черновые записи, ключи системы «Банк — клиент», а также более 200 банковских карт, использовавшихся для обналичивания денежных средств.



Следственной частью УМВД по Костромской области возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 172, частям 1 и 2 статьи 210 Уголовного кодекса РФ (статьи «Незаконная банковская деятельность» и «Организация преступного сообщества (преступной организации) или участие в нем (ней)» соответственно).

