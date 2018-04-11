Зампред комитета Госдумы по информационной политике Владимир Крупенников заявил, что Госдума готова оперативно внести законопроект, который позволит полностью заблокировать Telegram.

В пятницу Роскомнадзор внес мессенджер в список запрещенных реестров по решению суда. Основатель Telegram Павел Дуров на своей странице «ВКонтакте» пообещал пользователям, что мессенджер будет «использовать встроенные методы обхода блокировок» с помощью VPN и proxy-сервисов.



Владимир Крупенников пояснил «Коммерсанту» , что «сначала в Госдуме оценят ситуацию».

«Мы посмотрим за исполнением решения суда, — сказал Крупенников, — и если Telegram фактически заблокирован не будет, примем решение (о внесении законопроекта)». Он добавил, что «обещания Дурова сейчас ничего не значат».

«Дуров много чего заявляет, посмотрим, может быть, он примет правильное решение и решит соблюсти российский закон», — сказал Крупенников. Он заявил, что «к мессенджеру нет предвзятого отношения, и никто не ставит целью избавиться от Telegram».



Между тем источник в комитете рассказал «Коммерсанту», что даже возможность нового законопроекта комитет обсуждать не будет, так как в России такой закон уже есть. «Закон об анонимайзерах и VPN был принят с большим шумом, говорить о создании точно такого же проекта как минимум странно и нелогично», — сказали в комитете.