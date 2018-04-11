Каждый год ИНВЕРСИЯ подтверждает свой статус ведущей российской компании-разработчика на рынке ИТ-решений, занимая высокие позиции в рейтинге IBS Intelligence Sales League Table.

IBS Intelligence Sales League Table — престижный рейтинг, который ежегодно составляет британский журнал IBS Journal. Международное издание отражает независимый взгляд на мировой рынок ИТ-технологий для финансовых рынков и ежегодно оценивает результаты работы вендоров.

Источник: ИНВЕРСИЯ