Согласно исследованию, опубликованному в апрельском номере журнала «IBS Journal», флагманский продукт компании - ЦАБС «БАНК 21 ВЕК» с 11-ю контрактами на поставку системы новым клиентам занял первое место среди решений класса core banking в России по итогам 2017 года.
Каждый год ИНВЕРСИЯ подтверждает свой статус ведущей российской компании-разработчика на рынке ИТ-решений, занимая высокие позиции в рейтинге IBS Intelligence Sales League Table.
IBS Intelligence Sales League Table — престижный рейтинг, который ежегодно составляет британский журнал IBS Journal. Международное издание отражает независимый взгляд на мировой рынок ИТ-технологий для финансовых рынков и ежегодно оценивает результаты работы вендоров.
Источник: ИНВЕРСИЯ
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