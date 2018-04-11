Юристы Telegram попросили Таганский суд Москвы отложить «на разумный срок» заседание по блокировке мессенджера в России до устранения всех процессуальных нарушений, сообщил адвокат Павел Чиков.



«Просим суд обеспечить фактическое исполнение требований процессуального кодекса и обеспечить реализацию всех процессуальных прав, предоставленных в данном случае законом компании Telegram как ответчику», — говорится в ходатайстве, опубликованном в Telegram-канале Чикова.

Защита мессенджера полагает, что права Telegram при подготовке к процессу не соблюдались. По словам адвокатов, компании не дали ознакомиться с иском Роскомнадзора, лишив возможности представить возражения на него и свои доказательства.

По мнению юристов, причин для срочного рассмотрения иска нет. Ходатайство направили в суд сегодня факсом.

Как сообщалось, 6 апреля Роскомнадзор подал иск в суд с требованием заблокировать Telegram из-за отказа мессенджера предоставить ФСБ ключи шифрования. В четверг ведомство попросило немедленно привести эту меру в исполнение , если выиграет дело. Роскомнадзор ранее дал мессенджеру 15 суток на то, чтобы предоставить органам безопасности ключи для расшифровки сообщений пользователей.



Защита компании утверждает, что требования ФСБ невыполнимы по техническим причинам — из-за архитектуры мессенджера. Сам Дуров заявлял, что Telegram не пойдет на это, так как мессенджер выступает за свободу слова и неприкосновенность частной жизни. Кроме того, он отмечал, что угрозы блокировки не принесут плодов.

Сегодня Таганский суд должен начать рассматривать иск Роскомнадзора по существу. Заседание запланировано на 10 утра. На процессе будет присутствовать ФСБ как заинтересованное лицо. В четверг прошел этап досудебной подготовки. Юристы Telegram на него не явились из-за запрета Дурова участвовать в рассмотрении иска до устранения «процессуальных нарушений» со стороны судьи.