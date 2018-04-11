Таганский суд Москвы удовлетворил требование Роскомнадзора и заблокировал доступ к мессенджеру Telegram в России за непредоставление ФСБ ключей для дешифровки сообщений пользователей, передает корреспондент ТАСС из зала суда.



«Суд постановил требование Роскомнадзора удовлетворить»,— огласила решение Юлия Смолина. Ограничение доступа к Telegram будет действовать до предоставления ФСБ ключей для дешифрования переписки.

«Решение суда подлежит немедленному исполнению», — сообщила судья. На рассмотрение иска суду понадобилось 20 минут, еще через 40 минут судья вынес решение.

Ранее представитель Роскомнадзора на заседании по блокировке мессенджера в России заявил, что информация, распространяемая мессенджером Telegram, может представлять угрозу интересам РФ и жизням граждан.

Напомним, в России Telegram пользуются около 10 млн человек.



Представитель ФСБ в пятницу заявила в Таганском суде Москвы, что Telegram не предоставил сведений о невозможности исполнения требования о предоставлении ключей для расшифровки сообщений. В ФСБ заявили, что поддерживают требование Роскомнадзора о блокировке Telegram.



Роскомнадзор подал в суд иск с требованием блокировки мессенджера в пятницу, 6 апреля. Основанием стал отказ Telegram предоставить ФСБ ключи для дешифровки переписки. Руководство Telegram считает это требование неконституционным, а также юридически и технически неисполнимым.

Таганский суд в четверг, 12 апреля, провел досудебную подготовку по иску Роскомнадзора к Telegram с просьбой о блокировке мессенджера. Целью предварительных слушаний по гражданскому делу является определение обстоятельств, имеющих значение для правильного рассмотрения и разрешения дела, а также определения достаточности доказательств по нему. Оно проводилось судьей единолично, стороны в предварительном судебном заседании имеют право представлять доказательства, приводить доводы, заявлять ходатайства.

Роскомнадзор ранее дал мессенджеру 15 суток на то, чтобы предоставить органам безопасности ключи для расшифровки сообщений пользователей. Пресс-служба ведомства распространила заявление, согласно которому в случае невыполнения в течение этого срока требований по предоставлению ключей ведомство направит в суд исковое заявление об ограничении на территории РФ доступа к интернет-ресурсам компании Telegram Messenger Limited.