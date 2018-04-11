Мещанский суд Москвы поместил под домашний арест до 11 июня обвиняемого в попытке легализации денежных средств националиста Александра Белова (Поткина), у которого 14 апреля заканчивается срок осуждения за совершение преступлений экстремистской направленности, сообщил РАПСИ его адвокат Игорь Поповский.

«Вчера на предварительном судебном заседании суд избрал Поткину домашний арест сроком до 11 июня. Предварительное заседание по делу продолжится 17 апреля в 11:00», — уточнил защитник. По его словам, перевезти обвиняемого из СИЗО должны были вечером.

В начале апреля следствие ходатайствовало об аресте националиста, однако впоследствии отозвало свою просьбу.

В августе 2016 года Мещанский суд Москвы признал Поткина виновным в легализации похищенных у казахстанского БТА Банка средств, а также в совершении преступлений экстремистской направленности и приговорил его к 7,5 года лишения свободы со штрафом. Кроме того, суд удовлетворил гражданский иск потерпевшей стороны на сумму 4,9 млрд рублей.



Впоследствии Мосгорсуд снизил националисту срок за экстремизм до 3,5 года колонии, а дело о легализации денежных средств вернул в прокуратуру для устранения недостатков. Позднее президиум Мосгорсуда счел необходимым повторно рассмотреть дело в апелляционной инстанции, тем самым суд частично удовлетворил представление заместителя генпрокурора. Но и при новом рассмотрении судьи нашли основания для снижения срока наказания Поткину.

