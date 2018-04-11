Выборгский районный суд Санкт-Петербурга 13 апреля санкционировал заключение под стражу на срок до 18 мая 2018 года банкира Владимира Антонова, обвиняемого в мошенничестве в особо крупном размере. Он скрывался от следствия и был задержан в Подмосковье несколько дней назад.

Как полагает следствие, в октябре 2015 года банкир с помощью топ-менеджера «Советского» реализовал схему выдачи банком кредита компании «Сервис». На счет организации поступили 150 млн рублей, при этом деньги были заведомо невозвратными. Денежные средства были выведены через подконтрольные бизнесмену организации и в последующем похищены. Злоумышленники обратили кредитные деньги в свою пользу и распорядились по своему усмотрению, сообщает ГУ МВД по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской области .

Как сообщила 12 апреля официальный представитель МВД России Ирина Волк, в рамках уголовного дела о мошенничестве полицейские, при поддержке бойцов Росгвардии, провели более 20 обысков на территории Москвы и Московской области, Санкт-Петербурга, Ленинградской и Челябинской областей. Обыски проводились в жилых и офисных помещениях, используемых злоумышленниками.

Выборгский районный суд постановить отправить Антонова в СИЗО до 18 мая 2018 года. В настоящее время продолжается работа по установлению дополнительных эпизодов противоправной деятельности подозреваемых, а также выявлению их возможных соучастников.