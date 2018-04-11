Одной из возможных мер Москвы в ответ на введенные Вашингтоном антироссийские санкции может стать прекращение поставок титановых изделий авиастроительным компаниям Boeing и Airbus. Об этом сообщила газета The Wall Street Journal. Помимо сокращения экспорта титана, контрсанкции могут также привести к ограничению импорта американских товаров и сокращению числа граждан США, работающих в России.



Если подобные меры будут одобрены российскими властями, то, как отмечает The Wall Street Journal, это «станет первой попыткой России использовать свои ограниченные экономические возможности в отношении США в условиях усиливающейся напряженности в отношениях между двумя странами».

Законодатели в России представили в пятницу широкий спектр возможных мер в ответ на введенные в Вашингтоном антироссийские санкции, и эти меры могут привести к тому, что ставки в противостоянии двух стран повысятся, подчеркивает газета.

6 апреля Вашингтон ввел санкции в отношении семи российских предпринимателей из числа крупнейших, 17 госслужащих и руководителей госкорпораций, а также против 12 частных компаний и двух госструктур в качестве ответа на «злонамеренную деятельность» правительства РФ. МИД РФ заявил, что Россия не оставит новые санкции США без жесткого ответа.

В пятницу в Госдуму был внесен законопроект «О мерах воздействия (противодействия) на недружественные действия США и (или) иных иностранных государств». Документ, в частности, предусматривает запрет или ограничение импорта в Россию сельскохозяйственной продукции, сырья, продовольствия, алкоголя, табака, лекарственных средств или препаратов из США и других недружественных стран; однако лекарств, аналогов которых в России нет, ограничения не коснутся. Российские контрсанкции также могут коснуться консалтинговых и аудиторских компаний, доля иностранного участия в которых превышает 25% — им могут запретить оказывать услуги госкомпаниям РФ. Кроме того, компаниям, в уставном капитале которых более 25% находится под контролем США или другого иностранного государства, могут ограничить доступ к приватизации имущества на территории России.